Des einen Schrott, des anderen SchatzJetzt kostenlos streamen
Titanen aus Stahl
Folge vom 30.03.2026: Des einen Schrott, des anderen Schatz
45 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Zu groß, zu breit, zu schwer: Mario Tänzer hat sich für sein Museum Teile eines U-Boots gesichert, das 106 Jahre lang auf dem Grund der Nordsee lag. Die gesamte Ladung auf einmal von Cuxhaven in den Harz zu transportieren, ist nicht möglich. Deshalb tritt in dieser Folge zunächst das Heck von U16 die 400 Kilometer lange Reise an. Baumaschinenexperte Marcus Thiel möchte sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen: Er will noch einmal eine Walze fahren. Und Werner Waalkes baut aus in Kisten verstauten Einzelteilen einen Willy’s Jeep Hotchkiss M201 zusammen.
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Genre:Unterhaltung, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.