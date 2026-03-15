Tödliche Australier
Folge 1: Wälder
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Der australische Kontinent ist für seine zahlreichen - und vor allem gefährlichen - Tier- und Pflanzenarten bekannt. Ob im Regenwald, in der Wüste oder im Ozean: Selbst die unscheinbarsten Arten sind auf einen tödlichen Angriff vorbereitet.
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Tödliche Australier
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
12
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