Tokyo Revengers
Folge 10: Rerise
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Bei der Massenschlägerei zwischen den verfeindeten Gangs Möbius und Toman wird Draken lebensgefährlich verletzt. Er liegt am Boden, während die anderen Bandenmitglieder erbarmungslos aufeinander einprügeln. Takemichi versucht, seinen Freund in Sicherheit zu bringen, doch die Gegner versperren ihnen den Weg. Jetzt muss sich Takemichi entscheiden: Kampf oder Flucht?
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN