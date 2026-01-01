Tokyo Revengers
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Tokyo Revengers
Takemichi Hanagaki hat sich mit seinem trostlosen Leben abgefunden: Er arbeitet in einer Videothek und verbringt seine Freizeit oft allein vor dem Fernseher. Als er aber vom Unfalltod seiner ersten großen Liebe erfährt, ist Takemichi schockiert. Hinata war die einzige Freundin, die er je hatte. Noch während er über den Verlust nachdenkt, gerät er selbst in Lebensgefahr: Er wird vor einen Zug gestoßen. Doch es wartet nicht der Tod auf ihn, sondern eine Reise in die Vergangenheit.
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
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