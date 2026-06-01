Tokyo Revengers
Folge 11: Respect
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Nachdem Osanai außer Gefecht gesetzt wurde, reißt Hanma die Macht an sich und gründet die Gruppierung Valhalla. Er macht Mikey eine Kampfansage und verlässt dann die Massenschlägerei. Draken ringt derweil im Krankenhaus mit dem Tod. Seine Freunde versammeln sich vor seinem Zimmer, um ihm beizustehen.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN