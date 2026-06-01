Tokyo Revengers
Folge 12: Revenge
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Nachdem er Draken gerettet hat, kehrt Takemichi in die Gegenwart zurück. Er scheint am Ziel angelangt: Hina lebt und will ihn treffen. Doch das Wiedersehen verläuft anders als erwartet. Obwohl er in letzter Zeit so viel erreicht hat, wird Takemichi von Selbstzweifeln geplagt. Gerade als beide ihren Mut zusammennehmen und sich ihre Gefühle gestehen wollen, werden sie heimtückisch angegriffen.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN