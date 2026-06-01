Tokyo Revengers
Folge 13: Odds and Ends
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Gemeinsam mit Naoto will Takemichi herausfinden, warum Akkun erneut einen Anschlag auf sein Leben verübt hat, bei dem jedoch Hina ums Leben gekommen ist. Die beiden Männer glauben, dass die Strukturen innerhalb von Toman schuld an den Geschehnissen sind. Sie suchen nach Draken, um mehr darüber zu erfahren. Er sitzt im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Er berichtet ihnen, dass Kisaki in der Gegenwart der Anführer der Tokyo-Manji-Gang ist.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN