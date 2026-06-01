Tokyo Revengers
Folge 14: Break Up
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Takemichi reist noch einmal in die Vergangenheit. Er ist überzeugt, Hina retten zu können, wenn er zum Anführer der Tokyo-Manji-Gang wird. Doch so leicht lässt sich das Vorhaben nicht umsetzen. Mikey ernennt Kisaki zum Kommandanten der dritten Division. Takemichi ist mit der Entscheidung nicht einverstanden. Er bittet Mikey darum, Kisaki wieder aus der Gang zu werfen. Dafür muss ihm Takemichi aber erst einmal einen Gefallen tun.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN