Tokyo Revengers
Folge 15: No Pain, No Gain
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Mikey gibt Takemichi den Auftrag, Baji von Walhalla zurück zu Toman zu holen. Er ist Gründungsmitglied der Tokyo-Manji-Gang, wendet sich nun aber gegen seine einstigen Kameraden. Takemichi geht für sein Ziel erhebliche Risiken ein und begibt sich in die Höhle des Löwen, um Baji zu treffen.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN