Tokyo Revengers
Folge 17: No Way
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Nachdem Takemichi nun die Geschichte um Kazutora und Baji kennt, fürchtet er, Mikeys Auftrag nicht erfüllen zu können. Der Toman-Anführer verlangt weiterhin von ihm, Baji zurückzuholen. Stattdessen aber bittet Takemichi Mikey um eine Beförderung innerhalb der Gang. In der Gegenwart gibt Draken den entscheidenden Hinweis zum Ausgang des Konflikts zwischen Kazutora und Mikey.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN