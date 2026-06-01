Tokyo Revengers
Folge 18: Open Fire
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Draken berichtet Takemichi vom wahren Anführer Walhallas. Er erklärt dem jungen Mann, wie sich Kisaki einst in Mikeys Gang hochgearbeitet hat - und mit welchem Ziel. Das Gespräch nimmt Takemichi derart mit, dass er nicht mehr weiß, welche seiner Erinnerungen real sind. Zusammen mit Naoto fasst er einen neuen Plan: Er muss Baji in der Vergangenheit retten, um die Zukunft zu verändern.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN