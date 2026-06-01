Tokyo Revengers
Folge 3: Resolve
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Gemeinsam mit Naoto beschließt Takemichi, in die Vergangenheit zurückzureisen, um Hinata zu retten. Dafür muss er der Tokyo-Manji-Gang näherkommen. Als sich Takemichi auf einen erbitterten Straßenkampf einlässt, taucht plötzlich Manjiro Sano - der Anführer der Gang - auf. Er beedet den Kampf und rettet damit Takemichi. Das hat aber auch Konsequenzen für den Jungen: Er muss sich Mikey unterwerfen und in seinem Auftrag handeln.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN