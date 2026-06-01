Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Tokyo Revengers

Releap

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 01.06.2026
Joyn+
Releap

ReleapJetzt ohne Werbung streamen

Tokyo Revengers

Folge 5: Releap

23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16

Akkun gesteht Takemichi vor seinem Tod, dass er ihn vor den Zug gestoßen hat. Takemichi begibt sich zurück in die Vergangenheit und versucht herauszufinden, ob es tatsächlich zum Bruch zwischen Mikey und Draken gekommen ist. Naoto verlangt von Takemichi, dass er den Anschlag auf Draken verhindert. Dadurch soll er zudem dafür sorgen, dass Mikey nicht zu dem brutalen Anführer wird, der Hinas Tod verschuldet.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Tokyo Revengers
ProSieben FUN
Tokyo Revengers

Tokyo Revengers

Alle 1 Staffeln und Folgen