Tokyo Revengers
Folge 6: Regret
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Die Mitglieder von Möbius haben es auf die Tokyo-Manji-Gang abgesehen. Das lässt sich Mikey nicht bieten. Er will sich dem bevorstehenden Kampf stellen. Zurück in der Gegenwart suchen Naoto und Takemichi den einstigen Anführer von Möbius, Osanai, auf. Doch er leugnet, für den damaligen Mord an Draken verantwortlich zu sein. Scheinbar wurde ihm der Anschlag von einem Dritten angehängt.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN