Tokyo Revengers
Folge 7: Revive
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Der Kampf zwischen Möbius und der Tokyo-Manji-Gang eskaliert. Mikey stellt sich schützend vor seine Anhänger und bringt den Anführer der verfeindeten Möbius-Gang zu Fall. Gerade als der Streit beigelegt wird, ersticht Pah hinterrücks seinen Widersacher Osanai. Daraufhin kommt es zum Konflikt zwischen Mikey und Draken.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN