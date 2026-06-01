Tokyo Revengers
Folge 8: Rechange
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Als Mikey und Draken aufeinander losgehen, nehmen sie keine Rücksicht auf Takemichis Besitz. Zwar gehen einige wichtige Erinnerungsstücke zu Bruch, aber kurz darauf versöhnen sich die beiden Streithähne wieder. Takemichi ist überzeugt, die Geschichte mit seinen Taten verändert und Drakens Tod verhindert zu haben. Doch er irrt sich.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN