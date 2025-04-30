TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 2: Krasse Food Kombos
45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
In der Welt des Essens gibt es keine Grenzen. Doch von bestimmten Kombis lässt man besser die Finger. Aber was, wenn sich genau die als wahre Gaumenfreuden entpuppen? Von süßen Brezeln über Eier-Emojis oder Döner aus Darmfleisch - Welche Kombos harmonieren überraschend gut? Und was ist vielleicht eher nur für mutige Foodies?
