Schokolade macht glücklich: Raffiniertes aus KakaoJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 8: Schokolade macht glücklich: Raffiniertes aus Kakao
48 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Bezaubernde Schokoladenwelten und Glücksrausch dank besonderer Kakao-Kreationen. Wie realistisch können Schokofiguren aussehen? Wie geht heiße Schokolade ohne Kakaopulver? Und wie schmeckt Schokolade mit Engelshaar? Diese Schokoideen machen Lust auf Süßes.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius