Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Südafrika

Kabel Eins Staffel 1 Folge 5
Südafrika

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Folge 5: Südafrika

88 Min. Ab 12

Für Toto und Harry geht es diesmal nach Südafrika: In Kapstadt ist der Job der Polizei fast immer lebensgefährlich. Die Kultcops sind auf Streife in den berüchtigtsten Vierteln der Stadt: Eine Razzia mit der "Gang Unit" steht an und die beiden stürmen mit den Kollegen die Crack-Häuser der Stadt. Zudem sind die deutschen Polizisten auf Patrouille mit Rangern. Gemeinsam gehen sie zu Land und zu Wasser auf die Jagd nach Wilderern und stehen einem Nashorn gegenüber.

