Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 6: Türkei
88 Min.Ab 12
Von Bochum geht's heute an den Bosporus: Toto und Harry, die Kult-Cops aus dem Ruhrgebiet, sind auf Streife in der 18-Millionen-Stadt Istanbul. Hier ticken die Uhren ganz schön anders als daheim im Pott. Zwischen Großem Basar und Taksim-Platz haben die türkischen Kollegen so ihre ganz eigenen Probleme. Toto und Harry erleben bei Einsätzen mit der Wasserschutzpolizei, im chaotischen Verkehr Istanbuls und bei einer groß angelegten Drogenrazzia eine ganz andere Welt.
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH