Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 19: Der Wunder-PKW
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Harry und Toto sind unterwegs zu einem Einsatz. Ein Farbiger soll einen PKW geklaut haben. Als sie den Täter Dingefest machen, behauptet dieser, dass der Wagen plötzlich losfuhr, als er ein paar herumhängende Kabel kurzschloss... Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins