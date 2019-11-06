Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toto und Harry Reloaded

Kabel EinsStaffel 3Folge 22vom 06.11.2019
Der Verkehrsunfall

Folge 22: Der Verkehrsunfall

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Toto und Harry werden zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden gerufen und müssen zunächst dafür sorgen, dass die Unfallstelle geräumt wird - die liegt nämlich mitten in einer Kurve. Rechte: kabel eins

Kabel Eins

