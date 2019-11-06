Staffel 3Folge 22vom 06.11.2019
Toto und Harry Reloaded
Folge 22: Der Verkehrsunfall
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Toto und Harry werden zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden gerufen und müssen zunächst dafür sorgen, dass die Unfallstelle geräumt wird - die liegt nämlich mitten in einer Kurve. Rechte: kabel eins
Toto und Harry Reloaded
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins