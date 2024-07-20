Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traditionsreiches Österreich: Oberdrautaler Flößer & Bodensee Radhaube in Laméspitze

ORF2Staffel 1Folge 3vom 20.07.2024
25 Min.Folge vom 20.07.2024

Welterbe und UNESCO ist jedermann ein Begriff, in Österreich zählt u.a. die Wachau und Schloss Schönbrunn zum Welterbe. Weit weniger bekannt ist der Begriff „Immaterielles Kulturerbe“, mündlich überlieferte Traditionen, Rituale und Feste sowie traditionelle Handwerkstechniken, die seit 2009 von der UNESCO als schützenswert angesehen werden. Die Sendung macht sich auf die Spur von Menschen, die mit großer Leidenschaft regionales Brauchtum pflegen. Bildquelle: ORF

