Traditionsreiches Österreich
1 StaffelAb 0
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Traditionsreiches Österreich
Die UNESCO schützt in Österreich seit 2009 viele bekannte und unbekannte kulturelle Aktivitäten als immaterielles Kulturerbe. Die Dokumentation zeigt zwei Beispiele, die als immaterielles Kulturerbe gelten und stellt dabei Menschen vor, die mit großer Leidenschaft dieses Erbe am Leben erhalten und an die nächsten Generationen weitergeben.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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