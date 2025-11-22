Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumgärten auf La Réunion - Mit dem Biogärtner auf der Tropeninsel

ORF2Staffel 1Folge 1vom 22.11.2025
23 Min.Folge vom 22.11.2025

Ile Bourbon – der alte Name der Insel schmeckt förmlich am Gaumen. Biogärtner Karl Ploberger erkundet für eine außergewöhnliche Dokumentation den südlichsten Teil der EU im Indischen Ozean. Inspiriert durch die Fotos seiner Tochter von ihrem Auslandssemester reist er abseits der üblichen Wege durch eine faszinierende Mischung aus Kulturen, Flora, Fauna und beeindruckender Geologie. Er besucht private Gärten, erkundet Lavakrater und Küsten und stellt die exotischen Früchte der Insel vor. Bildquelle: ORF/AllFilm GmbH/Alex Limberger

