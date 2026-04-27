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Traumgärten auf La Réunion - Mit dem Biogärtner auf der Tropeninsel

Traumgärten auf La Réunion (2/2) - Mit dem Biogärtner auf der Tropeninsel

ORF2Staffel 1Folge 4vom 27.04.2026
Traumgärten auf La Réunion (2/2) - Mit dem Biogärtner auf der Tropeninsel

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Traumgärten auf La Réunion - Mit dem Biogärtner auf der Tropeninsel

Folge 4: Traumgärten auf La Réunion (2/2) - Mit dem Biogärtner auf der Tropeninsel

24 Min.Folge vom 27.04.2026

Biogärtner Karl Ploberger reist auf die Insel Réunion, einst "Île Bourbon", den südlichsten Teil der Europäischen Union im Indischen Ozean. Inspiriert durch die Erlebnisse seiner Tochter entdeckt er eine außergewöhnliche Mischung aus Kulturen, üppiger Natur und beeindruckender Vulkanlandschaft. Dabei besucht er Gärten, erkundet Küsten und Krater und gibt Einblicke in die Vielfalt tropischer Pflanzen und Früchte. Bildquelle: ORF/AllFilm GmbH/Alex Limberger

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