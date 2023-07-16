Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Mittelmeer

Albanien, wir kommen!

HGTVFolge vom 16.07.2023
Albanien, wir kommen!

Albanien, wir kommen!Jetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 16.07.2023: Albanien, wir kommen!

21 Min.Folge vom 16.07.2023

Kelly und Jennifer, zwei abenteuerlustige Freundinnen, können dank ihres Jobs als Online-Englischlehrerinnen überall auf der Welt leben. Nachdem sie ein Jahr lang zusammen gereist waren, beschlossen sie, ein Risiko einzugehen und eine Immobilie zu kaufen, um die Mittelmeerküste zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Das erschwingliche Albanien wurde zur Heimat ihrer Träume, aber die Frauen befürchten, dass ihr begrenztes Budget der Suche nach der perfekten Immobilie im Weg stehen könnte. Werden sie ihren Traum vom Leben in Albanien verwirklichen können?

Alle verfügbaren Folgen