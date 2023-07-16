Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 16.07.2023: Albanien, wir kommen!
21 Min.Folge vom 16.07.2023
Kelly und Jennifer, zwei abenteuerlustige Freundinnen, können dank ihres Jobs als Online-Englischlehrerinnen überall auf der Welt leben. Nachdem sie ein Jahr lang zusammen gereist waren, beschlossen sie, ein Risiko einzugehen und eine Immobilie zu kaufen, um die Mittelmeerküste zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Das erschwingliche Albanien wurde zur Heimat ihrer Träume, aber die Frauen befürchten, dass ihr begrenztes Budget der Suche nach der perfekten Immobilie im Weg stehen könnte. Werden sie ihren Traum vom Leben in Albanien verwirklichen können?
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.