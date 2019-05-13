Traumhaus am See
Folge vom 13.05.2019: Seeblick statt Smartphone
42 Min.Folge vom 13.05.2019
Amber und Jon aus Raleigh in North Carolina träumen schon lange von einem Haus am See, in dem sie die Wochenenden mit ihren zwei kleinen Jungs fernab der Arbeitshektik verbringen können. Ihre Wahl fällt auf den Lake Gaston, der ideal für Wassersport ist. Hier wollen sie abschalten und den lebhaften Söhnen Angeln und Paddeln beibringen. Ihr Domizil soll mindestens vier Schlafzimmer haben und groß genug sein, um Freunde und Verwandte zu beherbergen. Außerdem wünscht sich das Paar eine direkte Uferlage und schöne Ausblicke. Mit einem Budget von 450.000 Dollar inklusive Renovierungskosten sollte dies realisierbar sein, da Bauunternehmer Jon günstig einkaufen kann.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.