Traumhaus am See
Folge vom 05.07.2023: Seehaus auf drei Ebenen
43 Min.Folge vom 05.07.2023
Don und Kitty wollen ein Ferienhaus in ihrem liebsten Ferienort Gulf Shores kaufen, um Quality Time mit der Familie zu verbringen. Die beiden waren schon oft in der Stadt am Golf von Mexiko und wohnen nicht weit entfernt, sodass sie an den Wochenenden schnell dem Alltagsleben entfliehen können. Infrage kommt für sie ein kleines Haus mit höchstens vier Zimmern und zwei Bädern, hauptsache es hat eine schöne Aussicht aufs Wasser. Für maximal 500.000 Dollar sind sie bereit, die Ärmel hochzukrempeln und den Rückzugsort nach ihren Vorstellungen umzugestalten.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.