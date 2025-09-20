Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 20.09.2025: Ruhige Lage gesucht
22 Min.Folge vom 20.09.2025
Die Outer Banks sind für einen Strandliebhaber ein Sehnsuchtsort, doch er bezweifelt, dass sich die Familie dort ein Haus leisten kann. Seine Frau hingegen glaubt fest daran, dass es möglich ist – mit den richtigen Mieteinnahmen und einem klugen Kaufpreis. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach einer Immobilie, die ihre Träume erfüllt und gleichzeitig eine lohnende Investition ist. Dabei geht es nicht nur um einen Ort zum Wohnen, sondern auch um ein Stück Lebensqualität am Meer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.