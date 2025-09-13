Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 13.09.2025: Paradiesisches Texas
21 Min.Folge vom 13.09.2025
Die Strände von Galveston sind für eine fünfköpfige Familie längst ein Lieblingsort geworden. Nach einem inspirierenden Besuch im Ferienhaus eines Freundes reift der Entschluss: Hier wollen sie sesshaft werden. Doch während sie unterschiedliche Vorstellungen vom Budget haben, ist klar, dass sie gemeinsam Kompromisse finden müssen. Ihr Ziel ist ein Ort, der das Zeug zum neuen Familienmittelpunkt hat.
