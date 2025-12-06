Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Der Traum von der Bucht

HGTVFolge vom 06.12.2025
Der Traum von der Bucht

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 06.12.2025: Der Traum von der Bucht

23 Min.

Eine Familie aus Philadelphia möchte ihren lang gehegten Urlaubstraum verwirklichen und ein eigenes Haus an der Bucht von Ocean City kaufen. Nach Jahren im Hotel soll endlich ein Ort entstehen, an den sie immer wieder zurückkehren können. Das Budget ist begrenzt, aber der Wunsch nach einem Blick aufs Wasser und Platz für ein zukünftiges Boot groß.

