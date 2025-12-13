Familienparadies Bethany Beach Jetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 13.12.2025: Familienparadies Bethany Beach
22 Min.Folge vom 13.12.2025
Eine Familie aus dem Norden New Yorks möchte sich ein zweites Zuhause an der Küste von Delaware schaffen. In Bethany Beach suchen sie nach einem Ort, an dem sie ihre Freizeit und die Ferien gemeinsam genießen können – mit Sand zwischen den Zehen und Meerblick inklusive.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.