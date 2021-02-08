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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Das Alptraumhaus

HGTVFolge vom 08.02.2021
Das Alptraumhaus

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 08.02.2021: Das Alptraumhaus

43 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 6

Aus ihrem Traumhaus wurde für Jess und Rich schnell ein Albtraum: Kurz nach ihrem Einzug entdeckten sie einen Schimmelbefall und ihr Budget ging komplett für die Sanierung drauf. Jetzt ist der Schimmel weg, aber das Paar, das bald ein Baby erwartet, sitzt auf einer Baustelle. Jasmine muss in nur vier Wochen die Küche, das Esszimmer und ein Kinderzimmer gestalten. Die Zeit rast.

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