Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 08.02.2021: Das Alptraumhaus
43 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 6
Aus ihrem Traumhaus wurde für Jess und Rich schnell ein Albtraum: Kurz nach ihrem Einzug entdeckten sie einen Schimmelbefall und ihr Budget ging komplett für die Sanierung drauf. Jetzt ist der Schimmel weg, aber das Paar, das bald ein Baby erwartet, sitzt auf einer Baustelle. Jasmine muss in nur vier Wochen die Küche, das Esszimmer und ein Kinderzimmer gestalten. Die Zeit rast.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.