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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Neues Glück

HGTVFolge vom 23.04.2026
Neues Glück

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 23.04.2026: Neues Glück

44 Min.Folge vom 23.04.2026

Nach ihrem Umzug nach Utah sucht Jasmine nach einem neuen Studio für ihr Geschäft und nimmt gleichzeitig ein neues Renovierungsprojekt an. Sie hilft einer frisch geschiedenen Mutter, deren ehrgeizige DIY-Pläne aus dem Ruder gelaufen sind. Küche, Ess- und Wohnbereich werden komplett neugestaltet.

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