Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Traumweekend in Paris mit Sasa Schwarzjirg

ORF2Staffel 1Folge 14vom 01.08.2026
Traumweekend in Paris mit Sasa Schwarzjirg

Traumweekend in Paris mit Sasa SchwarzjirgJetzt kostenlos streamen

Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Folge 14: Traumweekend in Paris mit Sasa Schwarzjirg

24 Min.Folge vom 01.08.2026

Paris ist eine Stadt der Kultur, des Genusses und der Mode. Sasa Schwarzjirg entdeckt die französische Hauptstadt von ihren berühmten Sehenswürdigkeiten bis zu ihren kreativen Seiten. Sie besucht Eiffelturm, Louvre und Sacré-Cœur, trifft heimische Auswanderer aus der Kunst- und Modeszene und wagt im Moulin Rouge erste Schritte im Can-Can. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg
ORF2
Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg

Alle 1 Staffeln und Folgen