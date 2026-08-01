Traumweekend in Paris mit Sasa SchwarzjirgJetzt kostenlos streamen
Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg
Folge 14: Traumweekend in Paris mit Sasa Schwarzjirg
24 Min.Folge vom 01.08.2026
Paris ist eine Stadt der Kultur, des Genusses und der Mode. Sasa Schwarzjirg entdeckt die französische Hauptstadt von ihren berühmten Sehenswürdigkeiten bis zu ihren kreativen Seiten. Sie besucht Eiffelturm, Louvre und Sacré-Cœur, trifft heimische Auswanderer aus der Kunst- und Modeszene und wagt im Moulin Rouge erste Schritte im Can-Can. Bildquelle: ORF
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Traumweekend mit Sasa Schwarzjirg
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