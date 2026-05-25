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Traumzüge

Traumzüge: Thai Rail

WELTFolge vom 25.05.2026
Traumzüge: Thai Rail

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Traumzüge

Folge vom 25.05.2026: Traumzüge: Thai Rail

46 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6

Mit dem Zug lassen sich die unterschiedlichen Facetten Thailands kennenlernen: Am Golf entlang zur pulsierenden Hauptstadt Bangkok, durch Lop Buri in der Zentralregion, bis ins Hochland zur historischen Stadt Chiang Mai. Pro Jahr reisen mehr als 50 Millionen Menschen mit der Südbahn durch Thailand, mit über tausend Kilometern ist sie die längste Strecke des Landes. Doch das Regeln des Zugverkehrs ist eine logistische Herausforderung, denn das Streckennetz ist teilweise nur eingleisig befahrbar.

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