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Traumzüge

Traumzüge: Coastal Pacific

WELTFolge vom 18.05.2026
Traumzüge: Coastal Pacific

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Traumzüge

Folge vom 18.05.2026: Traumzüge: Coastal Pacific

45 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Durch die malerische Landschaft Neuseelands fährt der Coastal Pacific auf einer wiedererbauten Strecke, die einst durch ein Erdbeben völlig zerstört wurde. Die Tour beginnt in Christchurch, der größten Stadt der Südinsel und führt durch die grüne Canterbury-Ebene. Anschließend geht es entlang der Küste weiter, zwischen steilen Hängen und dem Pazifik, bis Kaikoura. Von hier fährt der Zug nach Blenheim in die berühmte Weinbauregion des Landes. Eine vielfältige Reise durch die Idylle Neuseelands.

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