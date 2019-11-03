Trecker Babes
Folge 2: Folge 2
90 Min.Folge vom 03.11.2019Ab 12
Trecker Babe Theresa wartet schon seit Stunden auf den Pressenfahrer - und das bei 40 Grad ohne Klimaanlage. Acker-Queen Cynthia muss sich ranhalten, denn die geerntete Gerste muss zum Handel, ihr Sohn Jack will nach Hause und der Feierabend ist auch nach über 12 Stunden nicht in Sicht. Und Adrenalinjägerin Margret hat heute auf einen modifizierten PS-Monster-Traktor mit über 3.000 PS umgesattelt, während Bayerin Resi zum ersten Mal auf einem riesigen Häcksler sitzt ...
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins