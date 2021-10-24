Trecker Babes
Folge 4: Episode 4
16 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 6
Hedis Aufgabe: Das Trecker Babe soll für Biobauer Andi den „Stoppelsturz“ machen, aber ist das bei so viel Regen überhaupt möglich? Und dann muss sie auch noch ihr Lieblingspferd Fanni in die Klinik bringen. Bildrechte: © Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trecker Babes
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Umwelt, Tiere
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins