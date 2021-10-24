Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trecker Babes

Episode 6

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 24.10.2021
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Trecker Babes

Folge 6: Episode 6

12 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 6

Tabea-Theresa steckt mitten in der Maisernte. Mehrmals pro Tag fährt sie den gehäckselten Mais mit ihrem Lieblingstrecker vom Acker zum Hof. Für diesen Job braucht es viel Erfahrung - wird das Trecker Babe den Tag gut meistern? Bildrechte: © Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Trecker Babes
Kabel Eins
Trecker Babes

Trecker Babes

Alle 4 Staffeln und Folgen