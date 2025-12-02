Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffpunkt Österreich zu Mittag

PULS 24Staffel 1Folge 22vom 02.12.2025
56 Min.Folge vom 02.12.2025

Das Magazin "Treffpunkt Österreich zu Mittag" kredenzt von Montag bis Freitag ein buntes, reichhaltiges TV-Menü. Unter der Moderation von Bianca Ambros und Sabine Loho, die abwechselnd bei "Treffpunkt Österreich zu Mittag" durch die Sendung führen, erwartet die Seher:innen ein abwechslungsreicher Mix aus spannenden Reportagen, praktischen Gesundheits- und Servicetipps, einem täglich frischen News-Update und einer großen Portion Society-Updates.

