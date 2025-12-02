Treffpunkt Österreich zu Mittag vom 02.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich zu Mittag
Treffpunkt Österreich zu Mittag vom 02.12.2025
56 Min.
Folge vom 02.12.2025
Das Magazin "Treffpunkt Österreich zu Mittag" kredenzt von Montag bis Freitag ein buntes, reichhaltiges TV-Menü. Unter der Moderation von Bianca Ambros und Sabine Loho, die abwechselnd bei "Treffpunkt Österreich zu Mittag" durch die Sendung führen, erwartet die Seher:innen ein abwechslungsreicher Mix aus spannenden Reportagen, praktischen Gesundheits- und Servicetipps, einem täglich frischen News-Update und einer großen Portion Society-Updates.
Genre:Unterhaltung, Nachrichten
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4