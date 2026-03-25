Treffpunkt Österreich zu Mittag vom 25.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich zu Mittag
Folge vom 25.03.2026: Treffpunkt Österreich zu Mittag vom 25.03.2026
58 Min.Folge vom 25.03.2026
Das Magazin "Treffpunkt Österreich zu Mittag" kredenzt von Montag bis Freitag ein buntes, reichhaltiges TV-Menü. Unter der Moderation von Bianca Ambros und Sabine Loho, die abwechselnd bei "Treffpunkt Österreich zu Mittag" durch die Sendung führen, erwartet die Seher:innen ein abwechslungsreicher Mix aus spannenden Reportagen, praktischen Gesundheits- und Servicetipps, einem täglich frischen News-Update und einer großen Portion Society-Updates.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4