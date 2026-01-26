Treffpunkt Österreich vom 27.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich
Folge vom 26.01.2026: Treffpunkt Österreich vom 27.01.2026
20 Min.Folge vom 26.01.2026
Wolfgang Schiefer und Jenny Laimer-Schiefer Alex Kratki sprechen über die folgenden Themen: Social Media Verbot in Frankreich kommt, Fader Faschingsumzug oder notwendige Sicherheit? und Simone Lugner datet Prinz Marcus von Anhalt.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 Puls 4