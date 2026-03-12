Treffpunkt Österreich vom 13.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Österreich
Folge vom 12.03.2026: Treffpunkt Österreich vom 13.03.2026
20 Min.Folge vom 12.03.2026
Manuela Szinovatz, Meinrad Knapp und Sophie Werner sprechen über die folgenden Themen: Was macht die Regierung gegen die Preise im Supermarkt?, Die “Mozart-Verkäufer” in Wien werden von bestimmten Plätzen verbannt und Wolfgang Puck verrät das Oscar-Menü
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 Puls 4