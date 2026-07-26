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Tricky Niki - Größenwahn

Tricky Niki - Größenwahn

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 26.07.2026
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Tricky Niki - Größenwahn

Folge 1: Tricky Niki - Größenwahn

68 Min.Folge vom 26.07.2026

Rasant, verblüffend und herrlich schräg: Tricky Niki verbindet Bauchreden, Magie und pointierten Humor zu einer Show voller Überraschungen. Mit Tempo, Charme und perfektem Timing sorgt er für beste Unterhaltung und beweist, dass große Unterhaltung nicht von der Körpergröße abhängt. Eine Aufzeichnung aus dem Mirage Wien. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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