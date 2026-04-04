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Triest – Stadt der vielen Namen

Triest - Stadt der vielen Namen

ORF2Staffel 1Folge 2vom 04.04.2026
Triest - Stadt der vielen Namen

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Triest – Stadt der vielen Namen

Folge 2: Triest - Stadt der vielen Namen

44 Min.Folge vom 04.04.2026

Triest, über 500 Jahre von den Habsburgern geprägt, ist bis heute Schnittstelle europäischer Kulturen. Die Stadt verdankt ihren Aufstieg Maria Theresia, die sie im 18. Jahrhundert zum Handelszentrum machte. Viele Literaten wie Joyce und Saba formten die multilinguale Region. Der Film zeigt Triests Geschichte und die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Die Stadt beeindruckt mit ihrer Mischung aus Architektur, Natur und kultureller Vielfalt, die den Charakter des historischen Ortes prägt. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Wolfgang Winkler

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