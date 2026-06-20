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Comedy CentralStaffel 1Folge 1vom 20.06.2026
Schaufeln sind zum Graben da

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Folge 1: Schaufeln sind zum Graben da

22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 16

In dieser Folge der animierten Sketchserie stört ein Huhn eine Hochzeit, Ricky die Rakete will mit Kindern eine Studienreise zum Mond machen, und die Aliens müssen mit Jeffs Mutter schlafen, um ihre Krebserkrankung zu heilen.

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