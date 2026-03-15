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Trockenzeit

Die große Dürre

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Die große Dürre

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Trockenzeit

Folge 1: Die große Dürre

47 Min.Folge vom 15.03.2026

Im Luangwa-Tal in Sambia herrscht aufgrund des globalen Wetterphänomens El Niño eine der härtesten Trockenzeiten. Seit Monaten hat es nicht mehr geregnet, und die Temperaturen steigen immer weiter an. Die Tierwelt muss sich an die extremen Bedingungen anpassen und um ihr Überleben kämpfen, während sie auf den nächsten Regen wartet.

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