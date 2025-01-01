Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Episode 5

sixxStaffel 1Folge 5
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Folge 5: Episode 5

46 Min.Ab 6

André Vogt kümmert sich um Härtefall Ares, den seine Besitzer nur ungern allein zu Hause lassen. Denn kaum sind Herrchen und Frauchen verschwunden, zerlegt der Vierbeiner die komplette Einrichtung. Unterstützung erhält André bei seinem Training von einer Homöopathin, die versucht, Ares mit speziellen Duftstoffen zu beruhigen. Derweil zeigt sich Sennenhund Buddy wissbegierig und kann sogar erste Erfolge erzielen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
sixx
Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer

Alle 2 Staffeln und Folgen