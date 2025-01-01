Trouble Teenies auf 4 Pfoten - Einsatz für den Welpentrainer
Folge 5: Episode 5
46 Min.Ab 6
André Vogt kümmert sich um Härtefall Ares, den seine Besitzer nur ungern allein zu Hause lassen. Denn kaum sind Herrchen und Frauchen verschwunden, zerlegt der Vierbeiner die komplette Einrichtung. Unterstützung erhält André bei seinem Training von einer Homöopathin, die versucht, Ares mit speziellen Duftstoffen zu beruhigen. Derweil zeigt sich Sennenhund Buddy wissbegierig und kann sogar erste Erfolge erzielen.
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx